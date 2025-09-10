Невероятно, но факт: Сахар признан оружием против рака

Вопреки устоявшимся представлениям о вреде сахара, новое исследование раскрыло его неожиданную положительную роль в работе иммунитета.

Специалисты из американского Института Ван Андела выяснили, что глюкоза является критически важным компонентом для активации естественной противораковой защиты организма.

Как пояснил руководитель научной группы Джозеф Лонго, ранее считалось, что иммунные Т-клетки потребляют глюкозу исключительно как источник энергии. Однако последние данные показали, что сахар выполняет более сложную функцию: он выступает в роли строительного материала для создания молекул, которые наделяют Т-клетки способностью обнаруживать и уничтожать злокачественные образования.

Это открытие меняет взгляд на питание онкологических пациентов и открывает новые перспективы для иммунотерапии. Оптимизация потребления глюкозы, по мнению учёных, может значительно усилить эффективность борьбы не только с онкологией, но и с серьёзными инфекционными заболеваниями. Таким образом, «сладкая месть» организма против смертельно опасных недугов — это уже не метафора, а научно обоснованный факт.

