Новосибирские химики разработали средство против диабета: как хвоя и эфирные масла помогут снизить сахар
Ученые испытали на грызунах препарат от диабета на основе хвои
Специалисты из новосибирского Института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН представили инновационную разработку, способную противостоять метаболическому синдрому и диабету второго типа.
Основой для нового препарата послужили биоактивные вещества, выделенные из хвойных пород деревьев, лекарственных растений и эфирных масел.
Экспериментальная проверка на генетически модифицированных лабораторных мышах подтвердила высокую эффективность соединения. По данным издания «Наука в Сибири», у подопытных животных зафиксировали значительное снижение концентрации глюкозы и «плохого» холестерина в крови. Важным достижением является полное отсутствие токсичного воздействия на печень. Кроме того, ученые отметили пролонгированный, накопительный эффект от приема средства, что открывает перспективы для создания долговременной терапии.
