Новосибирские химики разработали средство против диабета: как хвоя и эфирные масла помогут снизить сахар

Специалисты из новосибирского Института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН представили инновационную разработку, способную противостоять метаболическому синдрому и диабету второго типа.

Основой для нового препарата послужили биоактивные вещества, выделенные из хвойных пород деревьев, лекарственных растений и эфирных масел.

Экспериментальная проверка на генетически модифицированных лабораторных мышах подтвердила высокую эффективность соединения. По данным издания «Наука в Сибири», у подопытных животных зафиксировали значительное снижение концентрации глюкозы и «плохого» холестерина в крови. Важным достижением является полное отсутствие токсичного воздействия на печень. Кроме того, ученые отметили пролонгированный, накопительный эффект от приема средства, что открывает перспективы для создания долговременной терапии.

Ранее сообщалось о том, что мед способен регулировать сахар и укреплять иммунитет.