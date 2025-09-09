Новый вид сумчатых вымер до того, как его успели обнаружить

Парадоксально, но биологи открыли новый вид сумчатых, так и не увидев ни одного живого представителя. Об этом сообщил журнал Zootaxa.

Австралийские исследователи столкнулись с необычной ситуацией: они обнаружили новый вид сумчатых, который, по всей видимости, уже вымер. Речь идет о Bettongia haoucharae — зверьке, который похож на мышь, но является родственником кенгуру.

Ученые сделали открытие, обнаружив кости и другие следы жизнедеятельности беттонгов в одной из пещер. Судя по состоянию останков, зверьки обитали здесь относительно недавно по научным меркам. Исследователи поспешили сообщить об открытии нового вида, однако живых представителей беттонгов с тех пор найти не удалось. Причины их исчезновения пока остаются неизвестными.

Ранее стало известно, как и почему «пьянеют» разные животные.