«Опасная посылка». Китайского ученого уличили в контрабанде кишечной палочки в США

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Пател сделал публичное заявление в социальной сети Х, обвинив исследователя из Китайской Народной Республики в контрабанде биоматериалов. По версии следствия, ученый незаконно провез на территорию Соединенных Штатов штаммы кишечной палочки (Escherichia coli).

Фигурантом дела стал гражданин КНР Юхуан Сян, работавший в США по визе категории J-1, предназначенной для академического обмена. Ему инкриминируют не только незаконный провоз опасного биологического агента, но и дачу ложных показаний при оформлении груза.

Как отметил глава ФБР, действия исследователя были преднамеренной попыткой обойти американское законодательство, регулирующее импорт подобных материалов. Контрабандный груз с бактериальной культурой был замаскирован в почтовой посылке, отправленной из Китая.

Пател подчеркнул, что инцидент имеет далеко идущие последствия. Ввезенный штамм бактерии представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства страны и может быть использован для подрыва продовольственной безопасности. В случае распространения в агроэкосистеме патоген способен нанести масштабный ущерб урожаю, что, в свою очередь, приведет к многомиллионным экономическим потерям для американского государства.

