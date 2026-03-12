Опубликованы детальные 3D-снимки марсианских кратеров

Орбитальный аппарат Mars Express с помощью стереокамеры высокого разрешения HRSC передал на Землю четкие трехмерные изображения кратеров в регионе Земля Аравия. Эти фотографии позволяют рассмотреть поверхность планеты в цвете и объеме с беспрецедентной точностью.

Главная задача камеры HRSC — создание полноцветной 3D-карты Марса с разрешением 10 метров на пиксель. Для отдельных участков детализация достигает двух метров на пиксель. Это достигается за счет объединения снимков разного разрешения.

Система оснащена несколькими CCD-матрицами, которые фиксируют поверхность под разными углами, формируя стереоскопические данные. Благодаря этому ученые получают точные цифровые модели рельефа, анализируют геологические процессы и даже отслеживают изменения поверхности.

На новых фотографиях запечатлена область Земля Аравия, известная высокой плотностью ударных кратеров. Диаметр некоторых из них достигает 130 километров.

Изучение этих кратеров помогает реконструировать геологическую историю Марса и понять, как формировалась его поверхность. Кроме того, они могут содержать ключи к разгадке прошлой активности воды и атмосферы на планете.

