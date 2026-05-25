От египетских богов до башкирских недр: найденный древний аммонит перевернул представления о палеозое

Палеонтологи обнаружили в Башкирии вымерший 285 миллионов лет назад вид моллюсков, который полностью меняет научные представления о распространении живых организмов в эпоху позднего палеозоя. Как рассказала ТАСС заведующая лабораторией моллюсков Палеонтологического института РАН, доктор геолого-минералогических наук Татьяна Леонова, речь идет о древнем аммоните семейства Проперринитес, впервые найденном на территории Северной Евразии.

По ее словам, до сих пор считалось, что это семейство обитало исключительно в зоне древнего океана Тетис и не могло встречаться в бореальных широтах — данное утверждение было зафиксировано едва ли не в учебниках. Башкирская находка эти представления опровергает. Теперь, как отметила Леонова, ученым придется пересмотреть взгляды на биогеографию позднего палеозоя — науку, изучающую закономерности географического распространения животных, растений и микроорганизмов. Обнаружение аммонита в Башкирии доказывает, что эти процессы протекали совсем не так, как предполагалось ранее.

Аммонит нашли в Ишимбайском районе республики, в карьере горы Шахтау, который разрабатывает Башкирская содовая компания. Именно благодаря промышленной разработке научное сообщество получило доступ к недрам. С 2017 года между предприятием и Палеонтологическим институтом действует договор о сотрудничестве, и после его заключения на место отправилась экспедиция. По словам Леоновой, работа продолжается, материал сложный — его предстоит вычищать, препарировать и восстанавливать, — и ученые рассчитывают не на одно новое открытие.

Аммониты — вымерший подкласс головоногих моллюсков, получивший название в честь древнеегипетского божества Амона с закрученными рогами. Их раковина у многих народов считалась символом семейного счастья, достатка и даже бесконечности. Греки и египтяне клали ее в изголовье на ночь, веря, что она принесет хороший сон.