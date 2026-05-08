От пыли до пробоин: NASA показало, как шесть лет пути превратили колеса Curiosity в решето

Агентство NASA опубликовало завораживающий таймлапс, смонтированный из записей правой навигационной камеры марсохода Curiosity. Ролик вобрал в себя более шести лет наблюдений — с начала 2020 по 2026 год — и показывает, как алюминиевые колеса аппарата медленно проходят по разным типам марсианского рельефа: от массивных каменных плит до рыхлой пыли и россыпей обломков.

В агентстве пояснили, что этот видеоряд служит не только визуальной хроникой миссии. Наблюдая за тем, как песчинки перемещаются по поверхности марсохода, и разделяя частицы, сдвинутые движением, от тех, что переносит ветер, ученые получают ценные данные о сезонных изменениях марсианской атмосферы.

Изначально камера не предназначалась для подобных съемок — обычно она смотрела назад и помогала инженерам анализировать геологические объекты после проезда. Однако объединение тысяч кадров превратило ее в летописца, зафиксировавшего износ техники в экстремальных условиях.

Шесть колес Curiosity диаметром около 50 сантиметров проектировались с расчетом на острые камни, но уже вскоре после посадки 2012 года инженеры заметили первые трещины и разрывы алюминиевых элементов. На свежих снимках видны вмятины, пробоины и разрывы оболочки, которые с годами стали гораздо выразительнее. Несмотря на это, ровер сохраняет подвижность — во многом благодаря тому, что операторы тщательно прокладывают маршруты в обход самых опасных участков.

Трудный опыт Curiosity напрямую повлиял на конструкцию следующих марсоходов: для Perseverance колеса специально усилили с учетом полученных на Красной планете «шрамов».