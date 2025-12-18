Палеонтологи нашли самый большой в мире участок со следами динозавров

В центральной части Боливии было обнаружено более 16,6 тысячи отпечатков хищных динозавров, возраст которых оценивается примерно в 66 миллионов лет. Это место признано самым крупным в мире скоплением следов тероподов, как было отмечено порталом UPI.

В национальном парке Торо-Торо, на территории участка Каррерас-Пампа, была обнаружена значительная археологическая находка. Согласно статье, опубликованной в научном журнале PLOS One, на месте были найдены 1321 цепочка следов, множество отдельных отпечатков, следы от хвостов и 1378 отметин, оставленных в воде.

Следы, обнаруженные на данной территории, свидетельствуют о передвижении динозавров различных размеров. Среди них были как крупные особи, достигавшие длины до 10 метров, так и сравнительно небольшие, сопоставимые по размерам с современной курицей.

Ученые полагают, что этот район не являлся постоянным местом жительства, а использовался как путь вдоль берега древнего пресноводного озера, которое связывало территории северо-западной Аргентины и современного южного Перу.

Палеонтологи утверждают, что благодаря высокой степени сохранности и необычайному числу следов, можно детально воссоздать поведение динозавров, определить их скорость передвижения, степень оседлости и даже исследовать их попытки плавания.

Участок, занимающий примерно 7500 квадратных метров, что сопоставимо с размером футбольного поля, даёт уникальную возможность изучить образ жизни динозавров перед их исчезновением.