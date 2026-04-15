Пчелы-призраки с погоста: почему кладбище стало идеальным домом для 5,5 миллионов опылителей

Американские биологи обнаружили на старом кладбище в городе Итака (штат Нью-Йорк) колоссальное подземное поселение диких одиночных пчел, численность которого достигает почти пяти с половиной миллионов особей. Как выяснилось в ходе исследования, опубликованного в журнале Apidologie , этот уникальный «мегаполис» насекомых существует на территории Ист-Лоунского некрополя уже около девяноста лет, выполняя функцию незаменимого опылителя для расположенных поблизости яблоневых садов Корнеллского университета.

Ученые давно знали о присутствии земляной пчелы вида Andrena regularis на кладбищенских газонах, однако истинный масштаб колонии оставался загадкой. Чтобы оценить популяцию, исследователи ранней весной, еще до пробуждения насекомых, установили на территории некрополя десять специальных сетчатых ловушек вылета. В течение последующих сорока восьми дней они ежедневно подсчитывали всех выбравшихся из-под земли пчел, мух и жуков, а затем экстраполировали полученные данные на всю площадь гнездования с помощью математического моделирования.

Результаты превзошли все ожидания: расчеты показали, что на участке площадью менее одного гектара обитает порядка 5,56 миллиона особей Andrena regularis. По эффективности опыления этот подземный мегаполис сопоставим со 140–270 крупными коммерческими ульями медоносных пчел. Помимо полезных хозяев, ученые насчитали около 78 тысяч пчел-кукушек Nomada imbricata, паразитирующих на основных обитателях. Анализ поведения показал, что самки-кукушки покидают норы с задержкой, дожидаясь, пока хозяева выкопают гнезда и заготовят пыльцу, чтобы подбросить туда свои яйца. В ловушках также неожиданно обнаружились жуки-нарывники Lytta aenea — это первое свидетельство того, что данный вид способен нападать на гнезда андренид.

Исследователи отметили, что, хотя из-под земли выбралось больше самцов, самки оказались значительно крупнее и тяжелее. По словам ученых, это является верным признаком процветающей и здоровой популяции, не испытывающей недостатка в кормовой базе. Открытие также позволило разрешить давнюю загадку местных агрономов, которые недоумевали, почему в университетских яблоневых садах дикая пчела Andrena regularis стабильно превосходит по численности домашних медоносных пчел. Как оказалось, сады, расположенные всего в шестистах метрах от кладбища, опыляли именно пчелы-одиночки с соседнего погоста.