«Планета живая». Африка раскалывается на две части: как древние магнитные данные помогли это доказать?

Исследование, проведенное специалистами Кильского университета и опубликованное в Journal of African Earth Sciences , свидетельствует: Африка находится в процессе активного геологического раскола, который приведет к ее разделению.

Изучая данные, собранные еще в 1960-х в суровом регионе Афар, и перепроверив их с помощью современных методов, ученые углубили понимание этого феномена. В материале говорится о том, что исследователи получили новые сведения о структуре магнитной земной коры... что позволяет им лучше понять, как африканский континент смещается, растягивается и распадается на части.

Магнитные данные показали начало расхождения тектонических плит в месте, где Аравия когда-то была «частью» Африки. Полное разделение континента и формирование двух новых массивов суши, по оценкам геологов, произойдет через 5-10 миллионов лет.

Профессор Питер Стайлс называет это исследование уникальной возможностью наблюдать за постоянной трансформацией планеты, которая происходит в реальном времени.

