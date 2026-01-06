Популярные жирные диеты повышают риск развития рака печени: как безобидное похудение оборачивается смертельной угрозой?

Согласно новому исследованию специалистов Массачусетского технологического института, диеты с экстремально высоким содержанием жиров, такие как кетогенная, могут создавать в печени опасные предпосылки для развития злокачественных опухолей, сообщает The Sun.

Суть открытия заключается в том, что под воздействием метаболического стресса, вызванного обильным потреблением жиров, клетки печени (гепатоциты) претерпевают радикальную трансформацию. Вместо выполнения своих специализированных функций — детоксикации, синтеза белков и регуляции обмена веществ — они регрессируют в более примитивное, «стволовоподобное» состояние. Эта архаичная программа выживания, хотя и позволяет клеткам переносить неблагоприятные условия, имеет фатальный побочный эффект: она резко снижает общую функциональность органа и делает его клетки чрезвычайно восприимчивыми к злокачественному перерождению.

Эксперименты на мышах наглядно продемонстрировали эту закономерность: у подавляющего большинства грызунов, длительное время находившихся на жирном рационе, в итоге развился рак печени. Критически важно, что аналогичные молекулярные изменения были обнаружены и в человеческих тканях. Анализ показал подавление генов, ответственных за нормальную работу печени, и одновременную активацию генетических программ, характерных для эмбрионального развития и создания среды, благоприятной для роста опухоли.

