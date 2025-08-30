Раскрыта тайна загадочного человека-«единорога»

Ученые установили подлинный возраст одной из самых необычных палеоантропологических находок — так называемого «человека-единорога» из пещеры Петралона в Греции.

Загадка черепа, украшенного рогоподобным выростом, оставалась неразгаданной с момента его обнаружения в 1960 году.

Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Human Evolution, истинный возраст окаменелости составляет не менее 300 000 лет. Ключом к датировке послужил сам «рог», который, как выяснилось, вовсе не является частью скелета. Причудливый нарост оказался сталагмитом, сформировавшимся на кости на протяжении сотен тысячелетий. Таким образом, именно минеральное образование, введшее в заблуждение первооткрывателей, стало главным хронометром, позволившим определить время жизни древнего человека.

Ученые полагают, что обладатель черепа принадлежал к виду Homo heidelbergensis — более архаичной группе древних людей, которые, вероятно, были соседями неандертальцев на европейском континенте. Однако вопрос о точной видовой принадлежности находки пока остается открытым для дальнейших исследований.

