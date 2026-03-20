Разработчики из России придумали, как удалять биометрию из базы распознавания лиц

Специалисты ИТ-компании «Криптонит» разработали метод, позволяющий выборочно удалять цифровые образы людей из систем распознавания лиц, пишет портал anti-malware.ru. Технология решает важную этическую и правовую задачу: дает возможность реализовать право человека отозвать согласие на обработку своей биометрии.

Современные алгоритмы распознавания лиц устроены так, что даже после удаления фотографии человека из базы данных его цифровой след может оставаться внутри нейросети. Это создает риски: похищенные данные могут быть использованы для создания поддельных образов или дипфейков.

Новый подход «Криптонита» работает на уровне внутренней логики модели. Он не маскирует и не скрывает информацию, а полностью исключает использование сведений о конкретном человеке, при этом система продолжает нормально узнавать остальных.

Тестирование на наборах данных показало, что после удаления нужных лиц точность их распознавания снижается до 88%, но общая точность работы системы остается на прежнем уровне. Это значит, что метод избирателен и не нарушает работу алгоритма в целом.

Технология может применяться в системах видеонаблюдения, контроля доступа и корпоративной безопасности. Особенно она полезна для организаций, которым требуется удалять биометрические данные уволенных сотрудников без полного переобучения всей системы. Это экономит время и ресурсы, а также гарантирует, что бывший работник больше не будет «виден» цифровой системе охраны.

