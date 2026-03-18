Во Владивостоке женщина, управлявшая авто, получила штраф за чужой разговор по телефону

Во камера автоматической фиксации нарушений, установленная на Нефтеветке в сторону фабрики «Заря», засняла пешехода, разговаривающего по телефону. Как пишите телеграм-канал Amur Mash, молодой человек шел по обочине вдоль потока машин. Однако штраф за использование телефона за рулем пришел не ему, а хозяйке автомобиля, который просто ехал в том же потоке.

Известно, что женщина уже оплатила штраф, но теперь пытается доказать свою невиновность и добиться компенсации.

Напомним, с 1 марта в России вступили в силу изменения в законодательстве для автомобилистов. Они касаются цифровизации документов, корректировки правил регистрации транспорта и ужесточения ответственности за нарушения скоростного режима.

В частности, за превышение скорости более чем на 60 километров в час теперь грозит лишение прав на полгода. Также введена ответственность за использование телефона за рулем без системы громкой связи.

