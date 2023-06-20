«Разрешение на высочайшем уровне»: ученый раскрыл секреты нового метода диагностики рака

По словам собеседника, сейчас при диагностировании у больного опухоли, обычно при помощи УЗИ, МРТ или КТ, ее удаляют и направляют на гистологию к патоморфологам. Они дают свое заключение, доброкачественная она или злокачественная, каково ее происхождение, метастазирует ли она и так далее.

Параллельно развиваются и другие технологии определения видов опухолей. В частности, транскриптомика одиночных клеток. Метод позволяет персонализировать каждую опухоль, гораздо более точно поставить диагноз и, как следствие, более точно назначать терапию — сделать ее более персонализированной, потому что она будет подбираться под конкретные параметры опухоли.

«Если гистологическое окрашивание позволяет увидеть только какой-то градиент морфологии опухоли, то пространственная транскриптомика позволяет фактически каждую точку на слайде разрешить на высочайшем уровне. То есть это получается двадцатипятитысячное пространственное измерение», — поясняет ученый.

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