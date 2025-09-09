Роскосмос: корабль «Прогресс МС-30» затоплен в Тихом океане после полугода полета с МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-30", который находился в составе Международной космической станции в течение полугода, был затоплен в Тихом океане после выполнения своей миссии. Об этом проинформировала пресс-служба Роскосмоса.

Космический грузовик завершил свой полет и был спущен с орбиты. "Прогресс МС-30" развалился после входа в плотные слои атмосферы, сообщили в ведомстве.

«По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», – говорится в телеграм-канале Роскосмоса.

Госкорпорация сообщила, что космический корабль "Прогресс МС-32" будет запущен 11 сентября. Стыковка с Международной космической станцией намечена на 13 сентября.

Напомним, 3 июля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", которая вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-31". Примерно через 50 часов после старта корабль достиг Международной космической станции (МКС), где доставил более 2600 килограммов различных грузов. В состав груза вошли одежда, продукты питания, научная аппаратура, оборудование, санитарно-гигиенические средства, медикаменты и другие необходимые предметы.