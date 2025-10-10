Россиян предупредили о чудовищной магнитной буре, что накроет страну в ближайшие дни

В ближайшее время на Земле могут начаться магнитные бури из-за очередной корональной дыры на Солнце, информирует ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Дыра начнет оказывать влияние на Землю с 12 октября.

«Очередная стоящая упоминания корональная дыра наблюдается в настоящее время на Солнце и, по-видимому, начнет влиять на Землю несколько раньше прежнего прогноза, уже со второй половины дня в воскресенье», — сообщили эксперты.

По прогнозам, магнитные бури будут незначительными. Ожидается, что влияние солнечного ветра продлится около двух дней, до 14 октября.

Таким образом, земляне смогут отдохнуть от магнитных аномалий лишь в течение четырёх дней. Напомним, что последний раз россияне столкнулись с магнитными бурями 8 октября.