Россиян предупредили о чудовищной магнитной буре, что накроет страну в ближайшие дни
Чудовищная магнитная буря накроет Землю 12 октября
В ближайшее время на Земле могут начаться магнитные бури из-за очередной корональной дыры на Солнце, информирует ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Дыра начнет оказывать влияние на Землю с 12 октября.
«Очередная стоящая упоминания корональная дыра наблюдается в настоящее время на Солнце и, по-видимому, начнет влиять на Землю несколько раньше прежнего прогноза, уже со второй половины дня в воскресенье», — сообщили эксперты.
По прогнозам, магнитные бури будут незначительными. Ожидается, что влияние солнечного ветра продлится около двух дней, до 14 октября.
Таким образом, земляне смогут отдохнуть от магнитных аномалий лишь в течение четырёх дней. Напомним, что последний раз россияне столкнулись с магнитными бурями 8 октября.