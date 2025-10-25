Российские инженеры создали FPV-дрон «Судного дня» для работы в условиях ядерной войны

Инженеры из России создали FPV-дрон, который получил название «Судного дня». Этот беспилотник предназначен для разведки и мониторинга радиационной обстановки в случае ядерных ударов, поведал в беседе с ТАСС Дмитрий Кузякин, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений.

Дрон, интегрированный в систему «Хруст», предназначен для работы прямо из бронетехники. Он позволяет оператору управлять аппаратом дистанционно, не покидая укрытия и не замедляя движение колонны.

Устройство находит безопасные пути для эвакуации и зоны с высоким уровнем радиации. Оно работает до 20 минут и охватывает радиус в 2 километра.

Разработчики новинки подчеркивают, что система критически важна в первые часы после ядерных взрывов, когда ситуация на местности быстро меняется. Точная информация о заражении в этот период может спасти сотни человеческих жизней.

Дрон «Судного дня» будет включён в систему быстрого реагирования на глобальные катастрофы, заключил Кузякин.