Российские ученые разработали лекарство от панических атак

В Первом Московском государственном медицинском университете (МГМУ) имени И. М. Сеченова завершилось клиническое исследование препарата «Авиандр», предназначенного для лечения панического расстройства. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ведомства.

Лекарство показало высокую эффективность и благоприятный профиль безопасности. Это важный шаг в терапии состояния, которым страдают от двух до пяти процентов взрослого населения.

Паническое расстройство проявляется внезапными приступами тревоги без очевидной причины. Симптомы включают учащенное сердцебиение, одышку, потливость и боль в груди. Болезнь часто сопровождается страхом повторных приступов и агорафобией — боязнью открытых пространств и скоплений людей.

В исследовании участвовали 288 пациентов, разделенных на три группы: принимавшие «Авиандр», плацебо и препарат сравнения. Курс терапии длился 12 недель. Значимое улучшение состояния отмечалось уже со второй недели приема. Серьезных нежелательных явлений зафиксировано не было.

«Авиандр» действует на адренергические и серотониновые рецепторы, обеспечивая противотревожный и антидепрессивный эффект. Важное преимущество — препарат не вызывает сонливости, синдрома отмены и привыкания. Это отличает его от многих существующих средств.

Лекарство уже зарегистрировано Министерством здравоохранения России и применяется при генерализованном тревожном расстройстве и тревожных состояниях после COVID-19. Эффективность продолжат изучать в пострегистрационных исследованиях.

Производство локализовано в России, что обеспечивает контроль качества и технологическую независимость. В планах — расширение клинических испытаний и вывод препарата на международные рынки.

