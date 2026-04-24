Российский учёный рассказал о первом за 100 лет концерте на палубе «Титаника»

Сергей Смолицкий — научный сотрудник Института океанологии РАН, писатель и механик глубоководных аппаратов «Мир». В интервью «Газете.Ru» он поделился историей о том, как трижды погружался к «Титанику» и однажды устроил подводный концерт.

По словам Смолицкого, во время одного из спусков на «Мире-2» он взял с собой блок-флейту. Когда аппарат уже стоял на палубе легендарного лайнера и начал продувать балласт для всплытия, инженер сыграл несколько мелодий.

«Думаю, это были первые мелодии на «Титанике» с того момента, как он исчез под водой в Атлантике», — отметил гидронавт.

В его подводный плейлист вошли «Yesterday» группы Beatles, шотландская «Зеленые рукава» и русская песня Евгения Юрьева «В лунном сиянии снег серебрится».

Первый же спуск к обломкам состоялся во время съемок фильма Джеймса Кэмерона. Тогда Смолицкий, пилот Черняев и наблюдатель Гиддингс помогали режиссеру снять знаменитые кадры.

В этом году в издательстве «Наука» выходят две книги Смолицкого: для детей и для взрослых. В последней он рассказывает о работе исследователей в океане, курьезных случаях и о том, как сам пришел в подводную профессию.

