«Щит и меч». Белок SORLA признали двойным агентом против Альцгеймера

При болезни Альцгеймера и сходных таупатиях белок тау превращается в токсичные скопления внутри нервных клеток. Эти структуры нарушают передачу сигналов между нейронами, ведут к их гибели и постепенному угасанию когнитивных способностей.

Ранее было установлено, что белок SORLA препятствует образованию амилоидных бляшек – одного из ключевых маркеров Альцгеймера. Сотрудники Института Сэнфорда Бернема Пребиса обнаружили, что SORLA также подавляет тау-патологию. Результаты экспериментов опубликованы в журнале Science Advances.

В ходе работы скрещивали мышей с усиленной выработкой SORLA и особей с тяжелой формой таупатии. У гибридного потомства уровень токсичного тау оказался заметно ниже, а дегенерация мозга – слабее. Белок снижал гиперфосфорилирование тау (избыточное присоединение фосфатов, провоцирующее слипание молекул) и блокировал способность уже измененного тау провоцировать образование новых агрегатов.

У животных с высокой концентрацией SORLA лучше сохранялись синапсы и пластичность нейронных связей, отвечающая за обучение и память. При полном удалении белка таупатия, напротив, ускорялась, а повреждения становились более тяжелыми.

Последующий клеточный анализ выявил потенциальную терапевтическую мишень: без SORLA в глиальных клетках резко усиливалась активность рецепторов семейства плексин-B. Для этих рецепторов уже существуют экспериментальные соединения, которые можно попробовать применить против таупатий. На следующем этапе авторы планируют пересаживать человеческие нейроны в мозг мышей, чтобы изучить влияние мутаций SORLA в условиях реальной патологии.

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