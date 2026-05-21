Школьный микроскоп на орбите переписал законы: астраханские подростки доказали, что корабли можно делать легче

Ученики Астраханского регионального школьного технопарка Александр Ванькаев и Екатерина Клюкина вписали свои имена в историю космонавтики. Разработанный при их прямом участии первый в мире орбитальный сканирующий зондовый микроскоп, запущенный Роскосмосом еще в 2023 году, помог ученым совершить ряд открытий, способных изменить принципы проектирования космических кораблей, передает портал «Пункт А⁠».

Проект создавался совместно с российскими школьниками в рамках программы «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус» под руководством астраханского наставника Сергея Лисицына. Спустя три года работы на орбите ученые подвели промежуточные итоги, которые превзошли все ожидания. С помощью прибора исследователи выяснили, что некоторые материалы способны самовосстанавливаться прямо в космосе под воздействием солнечного света, а разрушение обшивки солнечным ветром происходит значительно медленнее, чем считалось ранее.

Открытие доказывает, что толщину корпусов будущих ракет можно существенно уменьшать, а освободившийся запас веса использовать для отправки на орбиту дополнительного полезного груза и научного оборудования. Кроме того, орбитальный микроскоп помог детально объяснить механизм появления космической пыли, что имеет важнейшее значение для безопасности полетов во всей отрасли. В Министерстве образования и науки Астраханской области работу юных изобретателей уже назвали блестящим примером реального вклада школьников в большую мировую науку.