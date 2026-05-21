В Румынии объявлен в розыск рэпер Wiz Khalifa

Румынская полиция объявила в розыск американского рэпера Wiz Khalifa (настоящее имя — Кэмерон Томаз), пишет ТАСС. Музыканта заочно приговорили к девяти месяцам тюремного заключения за хранение наркотических веществ.

Отмечается, что инцидент, повлекший уголовное преследование, произошел еще в 2024 году на фестивале Beach, please! в городе Костинешть. Прямо во время выступления рэпер употребил запрещенное вещество на сцене. Полицейские, находившиеся в зале, задержали артиста. При личном досмотре у него изъяли 18 граммов каннабиса. На время следствия музыканта оставили на свободе, и он покинул территорию Румынии.

Румынский суд вынес приговор заочно. Wiz Khalifa попытался оспорить это решение. Адвокаты артиста подали апелляцию в суд города Констанца, но инстанция оставила приговор без изменений.

В мае 2026 года Верховный суд Румынии отклонил очередную жалобу рэпера, признав ее необоснованной. После этого музыкант официально был внесен в список разыскиваемых лиц.

