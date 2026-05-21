Ядерные учения России 2026: какой сигнал получил Запад

С 19 по 21 мая Россия провела масштабные учения ядерных сил — в них были задействованы более 64 тысяч военнослужащих, 8 из 13 стратегических подводных ракетоносцев и новейшие ракетные комплексы «Орешник» и «Сармат». Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» назвал эти маневры «гарантом существования и жизни государства» и объяснил, почему это не просто плановая тренировка, а сигнал Западу.

Жесткая реакция на угрозы

Василий Дандыкин назвал учения беспрецедентными. Особое внимание он обратил на участие Белоруссии, на территории которой размещено российское тактическое ядерное оружие.

«Они проводились впервые с участием союзного государства. Белорусские самолеты приспособлены для несения тактического оружия, там есть „Орешник“ с дальностью свыше 5 тысяч километров. Все это крайне возбудило и Марка Рютте (генеральный секретарь НАТО, — прим. ред.), и НАТО, и Владимира Зеленского в придачу. Обстановка заставляет — кто-то положил зуб на Калининград, Литва что-то говорит. Это сигнал Западу, что наши ядерные силы могут дать отпор», — пояснил эксперт.

Россия — держава с самым современным ядерным оружием, подчеркнул Дандыкин. В маневрах была задействована практически вся морская составляющая ядерной триады: из 13 подводных крейсеров вышли 8.

«Это практически все новые подводные лодки четвертого поколения, ракетные крейсера стратегического значения. „Сармат“ заменит „Воеводу“, который раньше делали на Украине, — сейчас мы производим его сами. Это уникальная ракета, которая может заходить со всех направлений, даже с Южного полюса. Такой ни у кого нет. Это гарант существования и жизни нашего государства», — заявил военный эксперт.

При этом ответа от НАТО можно не ждать — Дандыкин уверен, что альянс не решится на симметричные действия.

«Я думаю, кому надо, все понимают. Там же не все малахольные, типа Каи Каллас (заместитель председателя Европейской комиссии, — прим. ред.) Есть военные, все отрабатывается серьезно. Ответных действий от НАТО ждать не стоит — возможностей у них гораздо меньше. Процент новых образцов нашего ядерного оружия приближается к ста», — подчеркнул капитан 1-го ранга запаса.

Официальные итоги учений: цифры Минобороны

По данным Министерства обороны РФ, с 19 по 21 мая в учениях по подготовке и применению ядерных сил участвовали:

Личный состав : более 64 тысяч военнослужащих;

Техника : свыше 7 800 единиц (более 200 пусковых установок, свыше 140 самолетов и вертолетов);

Корабли: 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 — ракетные подводные крейсеры стратегического назначения.

На учениях были развернуты оперативно-тактические комплексы «Искандер-М». Личный состав получил специальные боеприпасы, отработал их доставку в полевые пункты хранения и выдвижение в районы для подготовки к пускам. Также проверялось совместное применение ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.

По данным западных аналитиков, трехдневные учения России и Белоруссии — это не плановая тренировка, а прямой сигнал НАТО о готовности Москвы отвечать радикально в случае прямой угрозы, особенно после того, как учения альянса в Польше, Прибалтике и Финляндии открыто отрабатывают наступательные действия против России.