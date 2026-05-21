Кристофер Нолан до сих пор не пользуется смартфоном и электронной почтой

Британский и американский режиссер Кристофер Нолан признался, что до сих пор не пользуется смартфоном, пишет Super.ru. В интервью телепрограммы «60 минут» но заявил, что не видит в этом необходимости и предпочитает традиционные способы коммуникации.

По словам Нолана, он также не интересуется электронной почтой. Вместо этого режиссер получает распечатанные письма, которые ему приносят ассистенты. Кристофер подчеркнул, что не хочет, чтобы технологии засоряли его мыслительный процесс.

Несмотря на полный отказ от цифровых технологий в быту, в работе режиссер остается на высоте. Его новый фильм «Одиссея» по мотивам одноименной поэмы Гомера выйдет в прокат в июле 2026 года. Картина станет первой в истории, полностью снятой на камеры IMAX.

Отмечается, что съемочный процесс длился около полугода. Группа работала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии, Испании, а завершающий этап прошел в Лос-Анджелесе.

Однако еще до премьеры фильм Нолана вызвал шквал критики со стороны миллиардера Илона Маска. Основатель Tesla и SpaceX обвинил режиссера в «осквернении» «Одиссеи» Гомера. Причиной стало решение утвердить на роль Елены Троянской темнокожую актрису Лупиту Нионго.