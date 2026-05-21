В поселке Новостройка Ногинска проведут капремонт крыши дома

В поселке Новостройка города Ногинска продолжается капитальный ремонт скатной крыши трехэтажного дома № 8, построенного в 1960 году, площадь кровли составляет чуть более 500 кв. м. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подрядчик демонтировал старое покрытие и разобрал пришедшую в негодность стропильную систему, выполнил утепление чердачного помещения, установил новый противопожарный люк для выхода на крышу и не только. Строительная готовность объекта достигла 50%.

Специалисты ведут работы по замене слуховых окон и фановых труб, обновлению наружного водостока, установке снегозадержателей, монтаж нового кровельного покрытия и так далее. Завершить все работы планируется в июле 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.