Полмиллиона в месяц на жаре: в Москве мастера по кондиционерам попали в разряд самых высокооплачиваемых

С наступлением жаркой погоды в столице резко взлетел спрос на специалистов по кондиционерам. Как рассказал Агентству городских новостей «Москва» карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко, высококвалифицированные мастера в пик сезона могут зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц.

По его словам, в агрегированной базе центра сейчас открыто почти полторы тысячи вакансий для монтажников и мастеров по ремонту и обслуживанию климатического оборудования. Средняя зарплата составляет 170 тысяч рублей, однако те, кто работает на себя или занят в премиум-сегменте, способны выйти на значительно более высокий доход — за счет сдельной оплаты, премий и большого потока заказов.

Самые денежные позиции предполагают выезд к клиентам по городу и области для диагностики, ремонта и сервисного обслуживания сплит-систем. В обязанности также входит плановое техническое обслуживание, монтаж и демонтаж систем различной сложности, а также консультирование заказчиков. Работодатели ищут кандидатов с опытом от полугода, с хорошей теоретической базой и собственным автомобилем. От мастеров требуется знание устройства различных типов кондиционеров и уверенное владение профессиональным инструментом, включая манометрическую станцию и течеискатель. Отдельно выделяются позиции по монтажу промышленных систем, в том числе VRF, где необходимы навыки сварочных работ по меди и умение читать чертежи, — доход таких специалистов может существенно превышать средние цифры.

Семеренко добавил, что в центре «Профессии будущего» в Печатниках можно пройти обучение с нуля на монтажника систем вентиляции и кондиционирования и на слесаря по их обслуживанию. Курсы длятся всего полтора месяца, занятия ведут мастера-наставники, а после окончания карьерные консультанты помогают с трудоустройством в ведущие компании-партнеры.