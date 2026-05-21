Синий и яркий: в Реутове нашли новый дом для старого почтового ящика

В Реутове на улице Советская, 19 произошло необычное превращение. Старый синий почтовый ящик, который когда-то принимал письма и открытки, обрел новую жизнь. Теперь это уютный дом для птиц. Скворечник выкрашен в синий цвет, а на его фасаде сделана надпись «Почта», сообщил REGIONS.

«Сначала подумал — арт-объект. Присмотрелся — а там уже птички поселились. Гениально и мило», — поделился местный житель Максим.

В беседе с REGIONS орнитолог Алексей Курячин объяснил, что такой яркий оттенок и краска не отпугнут пернатых. Это распространенное заблуждение, уверен специалист. Птицы спокойно заселяются в домики любого цвета. Главное, чтобы внутри было безопасно и удобно, уточнил эксперт.

Фото: [ REGIONS ]

«На практике, птицы вполне комфортно себя чувствуют в таких разноцветных жилищах. В том числе синички и мухоловки-пеструшки, которые охотно селятся в искусственных гнездовьях. Последние, к слову, питаются личинками пилильщиков и жуков, спасая деревья от вредителей», — пояснил Курячин.

Специалист также отметил, что в парковых зонах и на дворовых территориях Московской области живет множество разных птиц. По данным орнитологов, в прошлом году на территории региона насчитали свыше двухсот видов пернатых. Каждый дополнительный домик для крылатых соседей помогает поддерживать биологическое разнообразие.

Как подчеркнул Алексей Курячин, необычное оформление скворечника пробуждает у детей живой интерес к окружающему миру. Сами птицы при этом обретают надежное убежище. Самое важное правило — не тревожить новых обитателей, дать им возможность спокойно обжиться.

