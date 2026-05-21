Супер-Эль-Ниньо возвращается с новыми силами: чем он может угрожать миру

Ученые предупреждают: в 2026 году мир может столкнуться с мощным супер-Эль-Ниньо, феномен повышения температуры океанических вод, который по силе способен превзойти катастрофическое климатическое событие 1877–1878 годов, пишет Daily Mail. Тогда аномальный нагрев Тихого океана спровоцировал засуху, голод, болезни и, по оценкам, до 50 млн смертей по всему миру.

Климатические реконструкции показывают, что в 1877 году температура воды в ключевой зоне Тихого океана поднялась примерно на 2,7°C. Это нарушило режим дождей на разных континентах: в Индии провалились муссоны, в Северном Китае началась разрушительная засуха, в Бразилии пересыхали реки, а Африка, Юго-Восточная Азия и Австралия столкнулись с неурожаями и пожарами.

Теперь прогнозы выглядят тревожно: температура воды может превысить средний уровень более чем на 3 °C. Такой сценарий сделал бы нынешнее явление еще мощнее исторического бедствия.

«Что изменилось сейчас, так это то, что наша атмосфера и океаны значительно теплее, чем в 1870-х. С тех пор температура повысилась, хоть и технологии, позволяющие бороться с жарой, тоже не стоят на месте», — предупредила климатолог Дипти Сингх.

Эксперты подчеркивают: сегодня у человечества лучше прогнозы, мониторинг и системы помощи, поэтому повторение катастрофы XIX века в прежнем виде маловероятно. Но сильный Эль-Ниньо все равно может ударить по урожаям, ценам на еду, засухам, наводнениям и продовольственной безопасности сразу в нескольких регионах мира.