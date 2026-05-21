Инвестиционный проект по производству узлов протезов во Фрязине получит налоговые льготы

Инвестиционный проект компании получил статус регионального инвестпроекта — это позволит предприятию воспользоваться налоговыми льготами при запуске производства медицинских инструментов и оборудования в наукограде Фрязино. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания специализируется на разработке и производстве современных технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках нового проекта на арендованных площадях в городском округе Фрязино будет организовано производство модулей стоп разных типов, а также узлов для протезов верхних и нижних конечностей.

Вложения в оснащение и запуск завода превысят 100 млн руб. При этом предприятие планируют ввести в эксплуатацию уже в текущем году. Производственные мощности нового завода «ИСТОК АУДИО ЛАБС» позволят выпускать до 6 тыс. изделий ежегодно.

Ключевое преимущество полученного статуса регионального инвестиционного проекта — возможность воспользоваться налоговыми льготами. В частности, для компании будет установлена сниженная ставка налога на прибыль — 10%.

