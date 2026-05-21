В Подмосковье за пять лет капитально отремонтировали 245 школ

В Подмосковье за последние пять лет капитально отремонтировали 245 школ. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«За пять лет мы полностью обновили, а по сути, отстроили заново 245 школ. И финансирование этих работ выросло более чем в 19 раз по сравнению с 2021 годом», — отметил он.

Для сравнения, если в 2021 году в регионе капитально отремонтировали 15 учреждений за 1,1 млрд рублей), то к 2025 году — 57 школ за 21,1 млрд рублей.

Также активно строятся новые школы. За указанный период в регионе возвели 168 таких объектов. Особое значение ввод образовательных учреждений имеет в новых микрорайонах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ.