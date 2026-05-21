Музей-заповедник П. И. Чайковского приглашает на музыкальный спектакль «Стеклянный ребенок»

23 мая в Государственном мемориальном музыкальном музее‐заповеднике П. И. Чайковского (городской округ Клин) состоится необычный музыкальный спектакль «Стеклянный ребенок». Мероприятие, рассчитанное на зрителей старше 6 лет, начнется в 15:00 и обещает стать настоящим путешествием в мир детства великого русского композитора. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В основе постановки — вокальный цикл П. И. Чайковского «16 песен для детей», дополненный биографическими сведениями и воспоминаниями о ранних годах жизни композитора. Зрители смогут по‐новому взглянуть на путь становления музыкального гения: спектакль рассказывает историю мальчика из простой, совсем не музыкальной семьи, который впоследствии стал всемирно известным композитором.

Особенность спектакля — в способе подачи материала. Жизненные события показаны через призму детского мировосприятия, а также через собственное видение самого Чайковского. Музыкальные миниатюры, изначально написанные для одного голоса с фортепиано, зазвучат в иной интерпретации: специально для этой постановки симфонический оркестр Колледжа музыкально‐театрального искусства им. Г. П. Вишневской исполнит оркестровую версию произведений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвино.