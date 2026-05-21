Российские врачи помогли Дарине Эрвин избавиться от грыжи

34-летняя Дарина Эрвин, супруга известного продюсера и шоумена Александра Цекало, попала в больницу после злополучного сеанса массажа в США. Художница заранее предупредила массажиста о том, что у нее межпозвоночная грыжа и есть боли. Однако мастер не услышал просьбу и в ходе процедуры повредил ей нерв. Деньги за сеанс ей вернули, но здоровье было подорвано.

Как пишет «Леди.Mail», Цекало немедленно привез жену в Россию. Там, в московском спинальном нейрохирургическом центре, врачи провели обследование и заявили, Дарине требуется операция. Дарина не стала откладывать. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Сама модель опубликовала в соцсетях снимок УЗИ с удаленной грыжей, которую она назвала Линдой. При этом она высоко оценила профессионализм российских врачей.

Напомним, Эрвин и Цекало официально зарегистрировали отношения в марте 2019 года. Для продюсера этот союз стал четвертым по счету, для самой Дарины — первым.

