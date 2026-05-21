Подмосковные соусы вызвали спрос у китайских рестораторов на международной выставке SIAL Shanghai 2026

Продукция подмосковной компании успешно заявила о себе на международной арене: при содействии Фонда поддержки ВЭД региона предприятие представило свои соусы на престижной выставке SIAL Shanghai 2026. Мероприятие подтвердило растущий интерес китайских партнеров к российским продуктам — линейка соусов для азиатской и паназиатской кухни, а также для фастфуда вызвала живой отклик у дистрибьюторов, рестораторов и представителей онлайн‐торговли. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Выставка SIAL Shanghai — одна из крупнейших международных площадок пищевой индустрии в Азии. В 2026 году она объединила свыше 5000 компаний из 75 стран и регионов мира, а число профессиональных посетителей превысило 180 тыс.

На стенде компании ООО «ЕВРОПРОДУКТ» (бренд Tamaki) посетители активно дегустировали соусы, оценивая их соответствие вкусовым предпочтениям азиатского рынка. Интерес проявили не только традиционные дистрибьюторы, работающие с сетями супермаркетов в Шанхае, Гонконге и других регионах Китая, но и представители онлайн‐платформ. Среди гостей стенда были компании, занимающиеся продажами через популярную платформу Douyin Shop и другие крупные китайские интернет‐площадки.

Особый резонанс вызвало присутствие представителей международного холдинга Restaurants Brand International, в который входят Burger King и другие известные сети общественного питания. Продукцию Tamaki продегустировал Global Culinary Director холдинга — директор международного кулинарного направления. Наивысшую оценку получил бургерный соус с огурцом: он вызвал особый интерес у закупщиков и кулинарных специалистов компании, что открывает перспективы для долгосрочных поставок в сеть ресторанов.

