Подмосковный индустриальный парк пополнился новым резидентом

К индустриальному парку в Солнечногорске присоединился новый резидент
Фото: [INDUSTRIAL CITY/XCA]
Индустриальный парк Есипово расширил круг своих резидентов: к нему присоединилась компания, специализирующаяся на поставках лекарственных средств и ветеринарных препаратов. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Продукция нового резидента поступает как в государственные учреждения, так и в коммерческие организации по всей России. Для локализации бизнеса в Подмосковье компания арендовала промышленный бокс площадью 700 кв. м. На этой площадке планируется создать около 20 новых рабочих мест.
Ассортимент компании впечатляет своим масштабом: товарная матрица насчитывает свыше 3000 позиций. Среди ключевых клиентов «АльфаВет» — государственные бюджетные учреждения здравоохранения и лечебно‐профилактические организации. Помимо коммерческой деятельности, компания активно участвует в социальной жизни: она поддерживает благотворительный фонд «Следы человека».
Для компании новый статус резидента открывает широкие перспективы. Размещение в индустриальном парке поможет оптимизировать логистические и операционные процессы, расширить ассортимент продукции, повысить качество сервиса и быстрее реагировать на запросы рынка.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.