Подмосковный индустриальный парк пополнился новым резидентом

Индустриальный парк Есипово расширил круг своих резидентов: к нему присоединилась компания, специализирующаяся на поставках лекарственных средств и ветеринарных препаратов. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Продукция нового резидента поступает как в государственные учреждения, так и в коммерческие организации по всей России. Для локализации бизнеса в Подмосковье компания арендовала промышленный бокс площадью 700 кв. м. На этой площадке планируется создать около 20 новых рабочих мест.

Ассортимент компании впечатляет своим масштабом: товарная матрица насчитывает свыше 3000 позиций. Среди ключевых клиентов «АльфаВет» — государственные бюджетные учреждения здравоохранения и лечебно‐профилактические организации. Помимо коммерческой деятельности, компания активно участвует в социальной жизни: она поддерживает благотворительный фонд «Следы человека».

Для компании новый статус резидента открывает широкие перспективы. Размещение в индустриальном парке поможет оптимизировать логистические и операционные процессы, расширить ассортимент продукции, повысить качество сервиса и быстрее реагировать на запросы рынка.

