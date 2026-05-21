С рэпера Pharaoh взыскали крупный штраф за пропаганду наркотических веществ

Судебные приставы принудительно взыскали с рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) штраф в размере 80 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Отмечается, что музыканта наказали за пропаганду запрещенных веществ в треках.

Штраф был наложен за строчки в четырех композициях рэпера: «Дико, например», «10×13», «Для насилия» и «1 из Легенд». Эксперты, привлеченные судом, сочли, что эти строчки содержат пропаганду запрещенных веществ.

Сам Голубин отказывался признавать свою вину. Несмотря на позицию артиста, Московский Никулинский районный суд принял решение о штрафе. Поскольку добровольно оплачивать наказание рэпер не стал, судебные приставы 24 апреля возбудили исполнительное производство и списали необходимую сумму со счетов музыканта.

