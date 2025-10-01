Шведские астрофизики нашли новый способ обнаружить инопланетные цивилизации

Исследователи из Швеции, астрофизики Клаудиа Скоглунд и Александр Мустил, выдвинули гипотезу о новом методе поиска внеземного разума.

Они предполагают, что признаком высокоразвитой цивилизации могут быть гигантские орбитальные щиты, сооруженные для защиты от возрастающей светимости родной звезды.

По мере эволюции звезды становятся горячее, что может сделать некогда обитаемые миры непригодными для жизни. В качестве решения этой глобальной проблемы продвинутые цивилизации, по мнению ученых, могли бы возвести на орбите своих планет масштабные структуры, создающие искусственную тень.

Ключевая идея исследования заключается в том, что отраженный от таких мегасооружений солнечный свет будет иметь уникальные спектральные характеристики. Этот «искусственный закат» астрофизики предлагают искать в данных телескопов, так как его сигнатуру можно отличить от естественных объектов, таких как планетарные кольца или спутники.

