«Сладкая находка и «космическая жвачка»: астероид Бенну преподносит сенсации

В образцах обнаружены внеземные сахара — рибоза и, впервые в истории, глюкоза. Рибоза — ключевой «кирпичик» для РНК. Ее присутствие вместе с ранее найденными аминокислотами говорит о том, что основы для жизни были распространены повсеместно. Примечательно, что дезоксирибозы (сахара ДНК) не найдено, что косвенно поддерживает гипотезу «мира РНК» о зарождении жизни на основе более простых молекул.

Еще одна сенсация — неизвестный «полимероподобный» материал, не встречавшийся в метеоритах ранее. Ученые прозвали его «космической жвачкой»: когда-то он был пластичным, а затем затвердел, сохранив эластичность. Это сложное органическое вещество, напоминающее по составу полиуретан, открывает новые горизонты для понимания химических процессов, которые могли привести к возникновению жизни.

