«Солнцецарапающая» комета MAPS готовится к встрече со звездой

В пятницу, 3 апреля, всего за сутки до своего свидания со звездой, комета C/2026 A1 (MAPS) появилась в поле зрения космического коронографа LASCO (обсерватория SOHO). С этого момента любой желающий может следить за космической драмой в прямом эфире: приборы начнут передавать детальные изображения почти в реальном времени. Это первая комета, обнаруженная в 2026 году (13 января) любительской группой из четырех астрономов, работавших на телескопе в чилийской пустыне Атакама.

Один на один со звездой

В субботу, 4 апреля, комета пройдет точку перигелия — максимального сближения с Солнцем. По расчетам, небесная странница окажется на высоте всего около 160 тысяч километров от фотосферы, то есть менее чем в половине расстояния от Земли до Луны. Это означает, что комета буквально «процарапает» внешние слои солнечной короны.

В момент максимального сближения, примерно с 16:55 до 18:20 по московскому времени, объект совершит транзит — пройдет прямо по диску Солнца. На несколько часов комета исчезнет из виду, скрывшись за заслонкой коронографа LASCO. Если ей суждено погибнуть, это произойдет именно в этот момент. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили, что у россиян есть уникальный шанс наблюдать возможный взрыв кометы на ночном небе 3 и 4 апреля.

Два сценария

У кометы MAPS есть все шансы стать одной из самых ярких в XXI веке или же погибнуть, так и не выполнив свою миссию.

· Сценарий гибели. Комета может полностью испариться или развалиться на части, не выдержав экстремальных температур и приливных сил Солнца. Однако даже в случае полного разрушения мы увидим зрелище: отраженный свет от облака обломков создаст яркое сияние. · Сценарий выживания. Если ядро выдержит воздействие, комета развернется и начнет удаляться от Солнца. В этом случае с 6 по 10 апреля ее можно будет наблюдать невооруженным глазом, особенно в Южном полушарии. В России объект появится низко над горизонтом, и его лучше рассматривать в бинокль или телескоп в вечерних сумерках.

Если ядро размером около 2,4 километра выживет, следующее возвращение кометы ожидается лишь в XXXII веке.