Бытовая техника принесет новые штрафы: за что начнут штрафовать россиян-квартирантов ночью

Эксперт в области административного права Рубен Овсепян сообщил, что жители многоквартирных домов могут получить административный штраф за использование стиральной машины в ночное время. Об этом пишет РИА Новости.

В Москве нарушение тишины карается предупреждением или штрафом до 2 000 рублей. В Санкт-Петербурге размер санкции может достигать 5 000 рублей, что считается одним из самых высоких показателей в стране.

Причины появления проблемы

Специалист отметил, что основной источник жалоб — не сам шум, а вибрация, передающаяся через перекрытия, стены и трубы. В ночное время подобные колебания особенно заметны для соседей снизу и через общие стены. Уровень шума при отжиме стиральной машины может достигать 70 дБ, что превышает допустимые нормы для жилых помещений ночью.

Регулирование и практика

По словам юриста, правила о времени запрета на шум и размере штрафов определяются законодательством субъектов Российской Федерации. В разных регионах устанавливаются свои лимиты по громкости и конкретные часы запрета для жилых помещений.

Эксперт подчеркнул, что нарушение может быть квалифицировано как административное правонарушение, если шум или вибрация создают отчетливое неудобство для соседей.

Рекомендации для жителей

Овсепян посоветовал планировать стирку на дневное время или использовать тихие режимы, если техника поддерживает низкий уровень шума. Это поможет избежать конфликта с соседями и штрафных санкций со стороны государственных органов.