Почему православная Пасха и католическая никогда не совпадают: тайный замысел отрыли верующим

Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов пояснил, что праздник Пасхи не имеет фиксированной даты и определяется астрономическими явлениями. В отличие от Рождества, дата Пасхи ежегодно меняется, так как она привязана к лунным циклам, пишет «Лента.ру».

Историческое решение о расчете даты

Иванов напомнил, что еще в 325 году на Первом Вселенском соборе в Никее церковные отцы постановили рассчитывать Пасху на основе «пасхальных полнолуний», используя 19-летний лунный цикл. Целью было обеспечить празднование Воскресения Христова в один день для всех христиан и отделить дату Пасхи от еврейской, которая иногда наступала до весеннего равноденствия.

Принцип вычисления даты

Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает не ранее 21 марта по юлианскому календарю. Полнолунием считается 14-й день Луны из расписания лунных фаз. Разница в 13 дней между юлианским и григорианским календарями приводит к тому, что у православных и католиков даты Пасхи почти всегда различаются, хотя иногда совпадают.

Временные рамки праздника

Депутат отметил, что день Пасхи всегда находится в пределах 35 дней с 4 апреля по 8 мая по новому стилю. Это определяет и даты других «плавающих» праздников: Вознесение Господне празднуется на 40-й день после Пасхи, а Троица на 50-й день. Таким образом, Пасха задает ритм всему церковному календарю.

Влияние на церковный календарь

Иванов подчеркнул, что благодаря такому способу расчета весь церковный год структурирован, а другие праздники подстраиваются под движение Луны и христианские традиции. Это позволяет сохранять единое празднование ключевых событий в христианской традиции по всему миру.