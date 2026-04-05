Взамен «китайцу»: как изменились цены на импортный Volkswagen Tiguan после новых тарифов

Эксперт автомобильного рынка Александр Виноградов рассказал о стоимости кроссовера Volkswagen Tiguan третьего поколения, привезенного из Китая. Об этом пишет carexpo.

Он отметил, что до недавнего времени спрос на эти автомобили был высоким, что стимулировало активные заказы через параллельные каналы поставок. По словам специалиста, китайские версии Tiguan практически не уступают европейским аналогам по техническим характеристикам и комфорту.

Особенности китайской версии

Автомобиль, представленный Виноградовым, оснащен приборной панелью с адаптацией на русский язык. Для полноценной работы навигационной системы и синхронизации со смартфонами требуется лишь установка специального адаптера.

Эксперт подчеркнул, что технические возможности кроссовера полностью соответствуют требованиям российских водителей.

Стоимость до и после повышения утильсбора

Ранее импортные Tiguan в комплектации R-Line стоили около 4 млн рублей. После вступления в силу обновленных тарифов на утилизационный сбор стоимость аналогичного автомобиля выросла до примерно 6 млн рублей.

Виноградов отметил, что подорожание затронуло именно новые партии автомобилей, привезенные по текущим правилам, тогда как машины, поступившие на рынок до изменения тарифа, сохранили прежнюю цену.

Итог для покупателей

С учетом новых условий приобретение кроссоверов Volkswagen Tiguan стало заметно дороже. При этом технические характеристики и комплектация автомобилей остаются на высоком уровне, что поддерживает интерес покупателей, готовых инвестировать в надежный и комфортный транспорт.