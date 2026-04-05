Спрос на турпоездки с детьми по России снизился на 10%

В 2026 году российские семьи стали реже путешествовать с детьми по стране, сообщает ТАСС со ссылкой на анализ сервиса планирования путешествий OneTwoTrip. По данным аналитиков, спрос на турпоездки с детьми внутри России сократился на 10% по сравнению с прошлым годом. Количество заказов, включающих детей, уменьшилось на столько же.

При этом интерес к зарубежным поездкам, наоборот, вырос: спрос на отели за границей увеличился на 12%, а их доля в общем числе бронирований достигла 38%.

Самым популярным внутренним направлением для семей с детьми стала Москва. На столицу пришлось 15,1% всех заказов. Также в топе — Санкт-Петербург, Адлер, Казань и Сочи.

Среди зарубежных городов лидируют Стамбул (7,8%), Минск (3,4%), Шанхай (3,2%), Пекин (3,1%) и Ташкент (2,3%).

Изменились и привычки семейного отдыха. В этом году семьи планируют проводить в отелях в среднем 2,5 дня — чуть меньше, чем в прошлом (2,6 дня). За границей продолжительность осталась прежней — около 4,3 дня.

Что касается цен, то в России средняя стоимость бронирования отеля выросла до 11,6 тыс. рублей в сутки (год назад было 10,9 тыс. рублей). А вот за границей, напротив, стало дешевле: 22,6 тыс. рублей против 24,5 тыс. рублей в 2025 году.

Ранее российский блогер и путешественник Марк Еремин назвал Сочи переоцененным курортом.