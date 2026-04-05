Курбан-байрам 2026: все, что важно знать о дате праздника, традициях и обычаях

Муфтий России Альбир Крганов сообщил, что в 2026 году Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, наступит на закате 26 мая по григорианскому календарю. Об этом пишет РИА Новости.

По мусульманскому летоисчислению (хиджра) праздник приходится на десятый день месяца зуль-хиджа. В этот день завершается хадж — великое паломничество в Мекку, и верующие вспоминают пример безграничной преданности Всевышнему, проявленный пророком Ибрахимом и его сыном Исмаилом.

Длительность праздника и традиции

По словам муфтия, празднование Курбан-байрама в 2026 году продлится с 26 по 30 мая и включает дни такбира ат-Ташрик. В эти дни мусульмане совершают жертвоприношения животных, раздают мясо нуждающимся и занимаются благотворительностью. Праздник подчеркивает важность доверия Богу, милосердия и единства мусульманской общины.

Историческое значение Курбан-байрама

Курбан-байрам считается одним из главных праздников ислама. Он связан с историей пророка Ибрахима, которому во сне было предписано принести в жертву старшего сына Исмаила. В момент, когда пророк занес нож над сыном, Аллах остановил его руку и заменил жертву барашком. Этот сюжет символизирует испытание веры и преданности Богу.

Практические аспекты празднования

В этот день верующие совершают ритуальные жертвоприношения, после чего мясо распределяют среди родственников, соседей и нуждающихся. Праздник способствует укреплению социальной ответственности и духовного единства внутри мусульманской общины.