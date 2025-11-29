«Сто двадцать желаний в час». В декабре россиян ждет самый мощный звездопад

По данным Московского планетария, наибольшая активность ожидается в ночь с 13 на 14 декабря, когда на небе можно будет увидеть до 120 метеоров в час. Этот поток, радиант которого расположен в созвездии Близнецов, известен своей мощностью и яркостью.

Специалисты обращают внимание, что декабрь с его длинными ночами предоставляет отличную возможность для наблюдений, однако погодные условия не всегда бывают благоприятными. Несмотря на это, Геминиды считаются самым интенсивным метеорным потоком, превосходя по количеству «падающих звезд» даже популярные у зрителей августовские Персеиды.

Ранее сообщалось о том, что комета 3I/ATLAS является фрагментом внесолнечной планеты.