Тектонический сдвиг: IoT стал платформой безопасности в нефтегазе

Цифровизация тяжелой промышленности, в частности топливно-энергетического комплекса, давно перестала быть просто модным словом. Сегодня, как отметили эксперты на Ямальском нефтегазовом форуме в Новом Уренгое, речь идет о тектоническом сдвиге: промышленный интернет вещей (IoT) превращается в базовую платформу, на которой строится безопасность и эффективность производства. В МТС, выступивших одним из ключевых участников дискуссии, подчеркивают: рынок уже обладает необходимой инфраструктурой — около 34 млн IoT-устройств, подключенных к мобильной связи, создают ту самую критическую массу, которая позволяет переходить от простого учета аварий к их предотвращению. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Цифры говорят сами за себя. За последние десять лет количество несчастных случаев в отрасли снизилось на 21%, но абсолютные значения все еще тревожны — ежегодно происходит более 26,5 тысячи инцидентов, и каждый пятый из них заканчивается тяжелыми последствиями. В этих условиях принцип «предупредить» становится единственно возможной философией промышленной безопасности. Особенно это актуально для таких удаленных территорий, как Ямал, где любая авария на месторождении оборачивается колоссальными логистическими и финансовыми потерями. Именно здесь формируется запрос на единую цифровую экосистему, где датчики, сети и центры обработки данных работают как единый организм.

В МТС поясняют, что технологический прорыв сейчас происходит на стыке автономной сенсорики и искусственного интеллекта. Речь идет об оснащении скважин современными датчиками, которые способны годами работать без подзарядки, передавая телеметрию по беспроводным сетям. Но главное даже не в сборе данных, а в их аналитике. Нейросети, встроенные в систему, перестали быть просто инструментом фиксации поломок — они научились предсказывать их. Как рассказал руководитель направления ТЭК в МТС Андрей Барановский, модуль ИИ может заранее, например за две недели, определить, что насос скоро выйдет из строя из-за нарастающей вибрации. Это позволяет не просто избежать аварии, но и заменить оборудование в плановом порядке, без остановки процесса.

Следующий уровень — забота о человеке. Датчики контроля падения и состояния здоровья, которые отслеживают пульс и обездвиженность сотрудника, способны сократить травматизм почти на треть, мгновенно передавая сигнал диспетчеру в критической ситуации. Параллельно развивается и компьютерное зрение: камеры на транспорте теперь следят не только за дорогой, но и за состоянием водителя. Внедрение таких систем, например, в группе компаний «СибБурМаш» показало шокирующий результат — частота опасных действий на дорогах сократилась на 84%. Зная, что каждое нарушение фиксируется, водители практически перестали рисковать.

Как отмечает генеральный директор «СибБурМаш» Дмитрий Витязев, новые отечественные решения сегодня позволяют снижать издержки, увеличивать рентабельность и, что самое важное, открывать возможности, которых не было раньше. Прогнозы на ближайшие два года подтверждают этот тренд: по данным экспертов, количество IoT-устройств в стране к 2027 году может превысить 135 млн. Цифровизация окончательно перестает быть «галочкой» в стратегии развития — она становится тем самым базовым минимумом, без которого строить современное предприятие уже невозможно. Компании сегодня выбирают путь создания высокотехнологичных производств с нуля, поскольку модернизация устаревших форматов обходится дороже и не позволяет достичь тех стандартов безопасности и эффективности, которые диктует новое время.

