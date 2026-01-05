«Тикающие часы планеты». NASA смоделировало гибель земной биосферы из-за Солнца

Согласно построенным климатическим моделям, ключевым фактором, который определит завершение эпохи сложной жизни на планете, станет не испарение океанов, а катастрофическая деоксигенация атмосферы.

Этот процесс будет вызван неизбежным усилением солнечной радиации в ходе старения светила. Повышение глобальной температуры нарушит хрупкий баланс углеродного цикла, что приведет к резкому падению концентрации кислорода. В таких условиях высшие формы жизни, включая человека, не смогут существовать. Единственными обитателями Земли, согласно модели, останутся экстремофильные анаэробные бактерии и микробы.

Ученые утверждают, что смоделированный сценарий носит оценочный характер и опирается на текущие климатические тренды. Его временные рамки могут существенно измениться под влиянием непредсказуемых геофизических факторов или масштабных тектонических событий. Кроме того, в научном сообществе существует альтернативная точка зрения, предполагающая, что после фазы парникового эффекта может наступить период глобального похолодания, что потенциально отдалит наступление критической точки.

