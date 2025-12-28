«Цифровой барьер». В Китае ввели жесткий этический контроль над человекоподобным ИИ
Китай регулирует человекоподобный искусственный интеллект
Фото: [istockphoto.com/onurdongel]
Китай вводит новые правила для «человекоподобного» ИИ, требуя прозрачности и следования ценностям. Об этом 27 декабря сообщает Bloomberg.
Национальное интернет-регуляторное управление КНР обновило нормативную базу, ужесточив контроль над системами искусственного интеллекта, имитирующими человеческое поведение. Согласно новым правилам, поставщики таких сервисов обязаны гарантировать их этичность, безопасность и открытость для пользователей.
Ключевым требованием является явное уведомление людей о том, что они взаимодействуют с ИИ, а не с человеком. Кроме того, в подобные технологии должны быть встроены надежные механизмы безопасности и этического контроля, функционирующие в соответствии с «основными социалистическими ценностями» Китая.
Разработчики также обязаны проводить обязательную оценку безопасности перед выпуском новых ИИ-функций и представлять соответствующие отчеты в региональные контролирующие органы.
