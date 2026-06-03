Тысячелетнее погребение элиты с конем и серебряной уздой нашли в Красноярском крае

В Красноярском крае археологи обнаружили нетронутое погребение женщины с новорожденным ребенком. Рядом — череп и ноги коня, а также 78 предметов конского снаряжения. Среди них стремена с серебряной инкрустацией в стиле китайской эпохи Тан (IX–X века). Ученые уверены: это захоронение особы высокого социального статуса. Об этом сообщает Lenta.ru.

Могильник Саяны-Пограничное-4 в долине реки Иджим на юге Красноярского края использовался тысячелетиями. Один из курганов содержал непотревоженное средневековое погребение взрослой женщины с младенцем. В могилу положили «шкуру коня» (череп и конечности вместе со шкурой) — редкая ритуальная практика. Но главное — 78 предметов конского снаряжения. Руководитель экспедиции Андрей Поляков отметил: это явно не рядовое захоронение, а элитное.

Среди находок — пара стремян. Одно из них богато орнаментировано серебряной проволокой по железу в стиле китайского декоративного искусства периода позднего Тан (860–907 годы). Также обнаружены железные удила с витыми звеньями и бронзовыми позолоченными кольцами, редкие псалии из позолоченной бронзы и другие украшения. Заведующий лабораторией НГУ Олег Митько назвал набор очень архаичным и редким для региона. Этническая принадлежность погребенной пока не установлена. Захоронение датируется второй половиной IX–X веков.

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