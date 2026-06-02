Скромное платье и золотое шитье: в Барселоне нашли останки королевы Элисенды де Монткады, правившей 700 лет назад

В испанской Барселоне археологи раскопали гробницу одной из самых влиятельных женщин Средневековья — королевы Арагона и Валенсии Элисенды де Монткады. Ее останки 650 лет пролежали в углу монастыря, который она сама основала. Королеву похоронили в скромной монашеской одежде, но рядом нашли куски золотого шитья и ароматные травы. Ей было около 70 лет, она страдала от артрита. Об этом сообщает Lenta.ru.

Открытие сделали в монастыре Санта-Мария-де-Педральбес, основанном самой Элисендой в 1326 году. Короб с ее костями стоял в углу между церковью и монастырским двориком. По мнению ученых, такое расположение символично: оно подчёркивает двойную роль королевы — светскую и духовную. Элисенда была четвертой женой короля Хайме II Справедливого и управляла королевством с умом и твёрдостью. Она добилась основания обители для ордена бедных кларисс — монахинь, живущих в строгом затворничестве.

При жизни королева носила роскошные наряды, но в смерти выбрала смирение: на ней обнаружили простое монашеское одеяние. Однако в гробнице лежали и следы былой роскоши — обрывки шелка, расшитого золотом. А еще ароматические травы: розмарин и мирт. Рядом с королевой археологи откопали восемь могил с 25 скелетами. Среди покойников — мужчины, заколотые насмерть, и беременная женщина. Загадки, которые еще предстоит разгадать.

Находка позволяет по-новому взглянуть на историю Арагонской короны. Элисенда де Монткада (ок. 1292–1364) правила почти 40 лет, а после смерти мужа помогала сыновьям. Теперь ее останки изучат детальнее.

